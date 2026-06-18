Exposition Peintures amateurs des bords de mer Mesnil-Val Criel-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Criel-sur-Mer

Exposition Peintures amateurs des bords de mer

Mesnil-Val Mairie Annexe Salle Léon Mériot Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition de peintures. .

Mesnil-Val Mairie Annexe Salle Léon Mériot Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 05 43 18 auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

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English : Exposition Peintures amateurs des bords de mer

L’événement Exposition Peintures amateurs des bords de mer Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers