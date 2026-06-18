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Exposition Peintures amateurs des bords de mer Mesnil-Val Criel-sur-Mer

Exposition Peintures amateurs des bords de mer Mesnil-Val Criel-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Mesnil-Val

Adresse : Mairie Annexe Salle Léon Mériot

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Exposition Peintures amateurs des bords de mer

Mesnil-Val Mairie Annexe Salle Léon Mériot Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition de peintures.   .

Mesnil-Val Mairie Annexe Salle Léon Mériot Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 05 43 18  auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

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English : Exposition Peintures amateurs des bords de mer

L’événement Exposition Peintures amateurs des bords de mer Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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