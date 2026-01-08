Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns
Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns mercredi 4 février 2026.
Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-04
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-02-04
Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs du 4 février au 27 avril 2026 à retrouver à la galerie d’art Barbara Thollot située au cœur du centre-ville de Samoëns
.
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition Knife paintings by Bozhena Fuchs
Exhibition of knife paintings by Bozhena Fuchs from February 4 to April 27, 2026 at the Barbara Thollot art gallery in downtown Samoëns.
L’événement Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs Samoëns a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Samoëns