Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-02-04

Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs du 4 février au 27 avril 2026 à retrouver à la galerie d’art Barbara Thollot située au cœur du centre-ville de Samoëns

.

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition Knife paintings by Bozhena Fuchs

Exhibition of knife paintings by Bozhena Fuchs from February 4 to April 27, 2026 at the Barbara Thollot art gallery in downtown Samoëns.

L’événement Exposition Peintures au couteau par Bozhena Fuchs Samoëns a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Samoëns