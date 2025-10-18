Exposition Peintures Salle du Parc Barneville-Carteret
Exposition Peintures Salle du Parc Barneville-Carteret samedi 18 octobre 2025.
Exposition Peintures
Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-30 18:30:00
Date(s) :
2025-10-18
L’association L’atelier des dunes des Moitiers d’Allonne expose les oeuvres de ses élèves à la salle du Parc 11 avenue des Douits du 18 au 30 octobre 2025 tous les jours de 14h30 à 18h30. Entrée libre. .
Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 23 91 18 42 lekiosquedesdunes50270@gmail.com
English : Exposition Peintures
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Peintures Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Cotentin La Côte des Isles