Exposition Peintures Salle du Parc Barneville-Carteret

Exposition Peintures

Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

2025-10-18

L’association L’atelier des dunes des Moitiers d’Allonne expose les oeuvres de ses élèves à la salle du Parc 11 avenue des Douits du 18 au 30 octobre 2025 tous les jours de 14h30 à 18h30. Entrée libre. .

Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 23 91 18 42 lekiosquedesdunes50270@gmail.com

