Exposition Peintures Salle du Parc Barneville-Carteret

Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-13 18:30:00
2025-11-01
Stéphanie TOLLEMER Artiste Peintre et ses élèves exposent leurs oeuvres tous les jours de 14h30 à 18h30 à la salle du Parc. .
Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 23 91 18 42 llekiosquedesdunes50270@gmail.com
