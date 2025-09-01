Exposition Peintures CAPVERN LES BAINS Capvern

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-01 14:30:00

fin : 2025-09-30 17:30:00

2025-09-01

Exposition de peintures de Mme. HACHET Marie, « LES BELLES DAMES D’AUTREFOIS »

Les œuvres sont à la vente. .

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

English :

Exhibition of paintings by Mme. HACHET Marie, « LES BELLES DAMES D’AUTREFOIS »

German :

Gemäldeausstellung von Frau HACHET Marie, « LES BELLES DAMES D’AUTREFOIS » (Die schönen Frauen von Anderswo)

Italiano :

Mostra di dipinti di Mme HACHET Marie, « LES BELLES DAMES D’AUTREFOIS »

Espanol :

Exposición de pinturas de Mme HACHET Marie, « LES BELLES DAMES D’AUTREFOIS »

