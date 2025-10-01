Exposition peintures Cave des Bons Sachants Cave des Bons Sachants Pertuis

Du 01/10 au 31/10/2025 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Cave des Bons Sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis Vaucluse

Françoise CULLET expose ses peintures à la Cave des Bons Sachants du 01 octobre au 31 octobre 2025.

Le 10 octobre 2025 de 17h00 à 19h00, vernisssage avec cocktail et musiciens Steve LEWIS et Jef FORNER . .

Cave des Bons Sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93

English :

Françoise CULLET is exhibiting her paintings at the Cave des Bons Sachants from October 01 to October 31, 2025.

German :

Françoise CULLET stellt vom 01. Oktober bis zum 31. Oktober 2025 ihre Gemälde in der Cave des Bons Sachants aus.

Italiano :

Françoise CULLET espone i suoi dipinti alla Cave des Bons Sachants dal 01 ottobre al 31 ottobre 2025.

Espanol :

Françoise CULLET expone sus cuadros en la Cave des Bons Sachants del 1 al 31 de octubre de 2025.

