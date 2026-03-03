Exposition peintures , créations textiles Rue de Grav Ivy Loguivy de la Mer Ploubazlanec
Exposition peintures , créations textiles Rue de Grav Ivy Loguivy de la Mer Ploubazlanec jeudi 23 avril 2026.
Exposition peintures , créations textiles
Rue de Grav Ivy Loguivy de la Mer Chapelle Saint Ivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez à la chapelle Zant Ivy de Loguivy de la mer pour l’exposition Balades bretonnes que présentent trois amies artistes.
L’une d’elle est une artiste multi-techniques qui s’intéresse au temps et le tisse en utilisant les fibres textiles ou végétales. Une autre pose son regard nostalgique sur les paysages et visages loguiviens. La troisième utilise la peinture à l’huile pour vous emmener en balade sur le littoral breton. .
Rue de Grav Ivy Loguivy de la Mer Chapelle Saint Ivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 79 08 39
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English :
L’événement Exposition peintures , créations textiles Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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