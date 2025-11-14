Exposition peintures de cinq artistes locaux Mauléon-Licharre
Exposition peintures de cinq artistes locaux
Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-14
fin : 2025-12-13
La médiathèque de Mauléon accueille l’exposition de peintures de cinq artistes locaux.
Au gré de votre déambulation, vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, les oeuvres de Ricardo Pascual, Jean-Paul Esprit, Gonzalo, Pitxu, Patxi Capot. .
Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
