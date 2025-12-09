Exposition Peintures de Denis Bauquier

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Venez admirer les belle peintures naïves représentant les paysages et villages alsaciens de cet talentueux peintre.

Venez découvrir les oeuvres de Denis Bauquier, peintre naïf doté d’une grande force et d’une grande sensibilité. Il promène cette sensibilité d’une toile à l’autre et fait la fête à la nature qu’il aime et qu’il défend. 0 .

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and admire the beautiful naive paintings of Alsatian landscapes and villages by this talented painter.

German :

Bewundern Sie die schönen naiven Gemälde, die elsässische Landschaften und Dörfer darstellen, von diesem talentierten Maler.

Italiano :

Venite ad ammirare i bellissimi dipinti naif di paesaggi e villaggi alsaziani di questo talentuoso pittore.

Espanol :

Venga a admirar los bellos cuadros naif de paisajes y pueblos alsacianos de este pintor de talento.

L’événement Exposition Peintures de Denis Bauquier Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg