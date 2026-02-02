Exposition | Peintures de Jaap van der Wal. Langeac

Exposition | Peintures de Jaap van der Wal.

venez découvrir dans la salle d’exposition située au rez-de-chaussée de la Médiathèque, l’exposition de peintures de Jaap van der Wal.

Vernissage le Samedi 7 Février à partir de 11 heures Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

English :

come and discover Jaap van der Wal’s paintings in the exhibition room on the first floor of the Médiathèque.

Opening on Saturday February 7 from 11 a.m. Free admission during Médiathèque opening hours.

