Exposition Peintures de Jocelyne Busnot Brou

« La Vitrine » Brou Eure-et-Loir

Exposition de peintures de Jocelyne Busnot dans « La Vitrine », espace d’exposition visible depuis le Passage Bisson, situé derrière le Bureau d’Information Touristique de Brou.

Née à Paris, Jocelyne Busnot a découvert la peinture sur le tard en emménageant dans une petite commune calme du Perche.

Après avoir suivi des cours de peinture donnés dans la commune de St Eliph, elle découvre « l’acrylique pouring », ce qui lui donne envie de s’essayer à cette « peinture abstraite » qui comporte différentes techniques plus difficiles qu’ elles ne paraissent.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

« La Vitrine » Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 01 12 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exhibition of paintings by Jocelyne Busnot in « La Vitrine », an exhibition space visible from the Passage Bisson, behind the Brou Tourist Information Office.

German :

Gemäldeausstellung von Jocelyne Busnot in « La Vitrine », einem Ausstellungsraum, der von der Passage Bisson aus sichtbar ist und sich hinter dem Touristeninformationsbüro von Brou befindet.

Italiano :

Mostra di dipinti di Jocelyne Busnot presso « La Vitrine », uno spazio espositivo visibile dal Passage Bisson, situato dietro l’Ufficio del Turismo di Brou.

Espanol :

Exposición de pinturas de Jocelyne Busnot en « La Vitrine », espacio de exposición visible desde el Passage Bisson, situado detrás de la Oficina de Turismo de Brou.

