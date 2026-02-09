Exposition Peintures de l’Aubrac et d’ailleurs Livinhac-le-Haut

Exposition Peintures de l’Aubrac et d’ailleurs

Espace culturel Camille Couderc Livinhac-le-Haut Lun 14h30 à 17h ; Mar et Ven 15h à 18h ; Mer 14h à 18h

Patrick Peret, peintre-sculpteur aveyronnais, est un passionné d’aquarelle depuis le premier jour où il a découvert cette technique, il y a 25 ans. Au fil des années, de grands aquarellistes auprès desquels il se perfectionnent lui font découvrir le travail en plein air, ce qui change alors sa vision artistique. Il aime aujourd’hui transmettre et partager cette expérience. Ses inspirations sont diverses, mais ses thèmes de prédilection sont les scènes de rues et les paysages, qu’il peint avec spontanéité et suggestion, privilégiant les valeurs tonales avec une palette limitée.

Association Olt’his 05 65 43 47 12 .

Livinhac-le-Haut 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 47 12

