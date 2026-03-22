Exposition peintures de Laurent Petricorena Saint-Étienne-de-Baïgorry
Exposition peintures de Laurent Petricorena Saint-Étienne-de-Baïgorry mercredi 1 avril 2026.
Exposition peintures de Laurent Petricorena
20 Zubiburuko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:30:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
A l’occasion de ses 83 ans, Laurent Petricorena vous invite à le rencontrer dans son atelier pendant tout le mois d’avril.
Il vous y accueillera de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h tous les jours. Au 20 zubiburuko bidea à Baïgorri au pied du pont romain.
Vous y découvrirez ses dernières créations et vous pourrez les acquérir à des prix très raisonnables si vous le désirez. Les bénéfices de ces ventes seront partagés entre les Restos du cœur de Garazi et l’association Etorkiekin . Il vous y attend avec impatience ! et vous espère nombreux… .
20 Zubiburuko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 55 87 laurentpetricorena@gmail.com
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English : Exposition peintures de Laurent Petricorena
L’événement Exposition peintures de Laurent Petricorena Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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