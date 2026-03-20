Exposition | Peintures de Michèle Billion Hôtel de Ville Cognac

Exposition | Peintures de Michèle Billion

Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-30

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-30

Exposition de peintures de l’artiste Michèle Billion dans le hall de la mairie de Cognac

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Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

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English :

Exhibition of paintings by artist Michèle Billion in the hall of Cognac town hall.

L’événement Exposition | Peintures de Michèle Billion Cognac a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Cognac