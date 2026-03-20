Exposition | Peintures de Michèle Billion Hôtel de Ville Cognac
Exposition | Peintures de Michèle Billion Hôtel de Ville Cognac lundi 30 mars 2026.
Exposition | Peintures de Michèle Billion
Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-30
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-03-30
Exposition de peintures de l’artiste Michèle Billion dans le hall de la mairie de Cognac
.
Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of paintings by artist Michèle Billion in the hall of Cognac town hall.
L’événement Exposition | Peintures de Michèle Billion Cognac a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Cognac