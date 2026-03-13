Exposition Peintures de Régine Meny

1 Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Une exposition de peintures acryliques où matière et relief donnent vie aux compositions.

Une exposition de peintures acryliques où textures et reliefs donnent profondeur et caractère aux œuvres. Les créations révèlent une approche artistique sensible et expressive. .

1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

An exhibition of acrylic paintings in which matter and relief give life to the compositions.

L’événement Exposition Peintures de Régine Meny Thann a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay