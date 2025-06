EXPOSITION PEINTURES D’ISABELLE CARON CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch 1 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

EXPOSITION PEINTURES D'ISABELLE CARON CAFÉ DES MINOTIERS
Gardouch
Haute-Garonne

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-02

2025-07-01

Venez découvrir l’exposition d’Isabelle Caron du 01 juillet au 2 août 2025 !

« Comme la goutte d’eau … » du 01 Juillet au 02 Août.

« Comme la goutte qui fait déborder…

Goutte à goutte , j’ envisage .

A travers la matière , avec la matière , dans la matière .

Telle une alchimiste .

A travers l’art ,

Je crée des liens , de l’émotion .

Je ne cherche pas la ressemblance .

Ces visages , ces regards singuliers cherchent à voir . Ã se laisser voir .

à croiser des regards …

à apercevoir de l’humanité , malgré tout. »

Isabelle Caron

Artiste plasticienne .

CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

Come and discover Isabelle Caron’s exhibition from July 01 to August 2, 2025!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung von Isabelle Caron vom 01. Juli bis zum 2. August 2025!

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Isabelle Caron dal 01 luglio al 2 agosto 2025!

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Isabelle Caron del 1 de julio al 2 de agosto de 2025

L’événement EXPOSITION PEINTURES D’ISABELLE CARON Gardouch a été mis à jour le 2025-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE