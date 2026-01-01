Exposition Peintures d’Izartist Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay

Exposition Peintures d’Izartist

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Tout public

IZARTIST Une peinture contemporaine féminine, sensible et affirmée.

Artiste peintre auteure autodidacte basée à Epernay, je développe une pratique picturale contemporaine centrée sur le portrait féminin. Mon travail se caractérise par des compositions fortes et reconnaissables, mêlant contrastes profonds, traitement expressif des visages et usage symbolique de la lumière et des jeux d’ombres. À travers mes créations, j’explore l’intimité, la puissance intérieure et la complexité émotionnelle du féminin.

Inscrite dans une démarche à la fois artistique et introspective, je construis un univers singulier, sensible et engagé, où l’esthétique sert toujours le sens. Chaque œuvre propose un dialogue silencieux regards habités, traits sculptés par la matière, gestuelle sensuelle assumée… et devient un espace de résonance où se mêlent douceur, force et vulnérabilité.

Mes tableaux s’adressent autant aux amateurs d’art contemporain qu’aux collectionneurs en quête d’une peinture incarnée et vibrante.

Au-delà de la toile, mes réalisations sont transposées sur du mobilier d’exception : fauteuil Voltaire, chaise Médaillon et modèle Empire.

Chaque pièce, entièrement réalisée sur commande et pensée en étroite collaboration avec le client, dans le respect de l’identité de l’œuvre originale comme de celle du mobilier, devient une œuvre d’art à part entière. Elle transforme l’objet en support d’expression à la fois fonctionnel et artistique, permettant d’intégrer l’art dans les espaces de vie, privés ou collectifs.

Je propose également mes œuvres en L.O.A. (location avec option d’achat) pour les professionnels, offrant la possibilité d’intégrer des créations originales dans des espaces de travail ou de réception, tout en bénéficiant d’une solution souple et adaptée, favorisant l’accès à l’art contemporain.

Régulièrement présente dans le cadre d’expositions et de projets artistiques, je vous invite à découvrir mon univers à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne.

Rencontre avec l’artiste sur demande. .

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est isabelle@izartist.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peintures d’Izartist

L’événement Exposition Peintures d’Izartist Épernay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne