Chacune de ses créations, raconte une histoire, une passade de la vie, un moment, un souvenir, une émotion et sont donc toutes uniques !

Laissez libre cours à votre curiosité! Entrée libreTout public

Office de Tourisme 2 rue du Canton de Firminy

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53

English :

Each of her creations tells a story, a moment in life, a memory, an emotion, so they’re all unique!

Give free rein to your curiosity! Free admission

German :

Jede ihrer Kreationen erzählt eine Geschichte, eine Lebensphase, einen Moment, eine Erinnerung, eine Emotion und ist daher einzigartig!

Lassen Sie Ihrer Neugierde freien Lauf! Freier Eintritt

Italiano :

Ogni sua creazione racconta una storia, un passaggio della vita, un momento, un ricordo, un’emozione: sono tutte uniche!

Date libero sfogo alla vostra curiosità! Ingresso libero

Espanol :

Cada una de sus creaciones cuenta una historia, un pasaje de la vida, un momento, un recuerdo, una emoción… ¡por eso todas son únicas!

¡Dé rienda suelta a su curiosidad! Entrada gratuita

