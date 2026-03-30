Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot Magasin Bellevue Salies-de-Béarn

Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot

Magasin Bellevue 4 place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04

A découvrir absolument cet artiste original Benoît Pingeot, peintre bien connu du milieu artistique basque. Venez profiter de ses performances picturales. Unique en Béarn des gaves !

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. .

Magasin Bellevue 4 place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine magasinbellevue@gmail.com

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English : Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot

L’événement Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves