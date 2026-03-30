Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot Magasin Bellevue Salies-de-Béarn
Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot Magasin Bellevue Salies-de-Béarn samedi 4 avril 2026.
Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot
Magasin Bellevue 4 place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04
A découvrir absolument cet artiste original Benoît Pingeot, peintre bien connu du milieu artistique basque. Venez profiter de ses performances picturales. Unique en Béarn des gaves !
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. .
Magasin Bellevue 4 place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine magasinbellevue@gmail.com
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English : Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot
L’événement Exposition peintures en happenings de Benoît Pingeot Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves
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