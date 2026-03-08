Exposition peintures et aquarelles Vide atelier Château Haltya Ustaritz

Exposition peintures et aquarelles Vide atelier

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

2026-05-24

Nicole Rousseau présente une sélection de peintures et d’aquarelles issues de son atelier. Une occasion de découvrir ou redécouvrir son univers artistique à travers des œuvres variées.   .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   chateau-haltya@orange.fr

