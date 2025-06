Exposition Peintures et autres techniques Espace Boris Vian Montluçon 28 juin 2025 07:00

Allier

Exposition Peintures et autres techniques Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-06

2025-06-28

Exposition peintures et autres techniques

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Exhibition of paintings and other techniques

German :

Ausstellung Gemälde und andere Techniken

Italiano :

Esposizione di dipinti e altre tecniche

Espanol :

Exposición de pinturas y otras técnicas

