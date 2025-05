Exposition Peintures et céramiques de Nicole DEMANGEAT – Kaysersberg Vignoble, 13 mai 2025 14:00, Kaysersberg Vignoble.

Exposition de peinture et céramique d’une artiste passionnée par les animaux mais pas que. » Avec l’envie de créer tout devient réalisable. »

La peinture et la céramique ont été pour cette artiste une véritable thérapies , suite à un cancer du sein, et sont devenues ses passions aujourd’hui.



Celà fait maintenant plus de 20 ans qu’elle pratique ces deux arts au sein d’associations et toujours avec autant de plaisir.

Son thème préféré reste les animaux mais tout l’intéresse car avec l’envie de créer tout devient réalisable.



Elle se fera un plaisir de vous accueillir à son exposition.



39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 10 73 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

An exhibition of paintings and ceramics by an artist who is passionate about animals, but not only: « With the desire to create, everything becomes possible With the desire to create everything becomes achievable. »

German :

Ausstellung von Malerei und Keramik einer Künstlerin, die sich für Tiere begeistert, aber nicht nur für sie. » Mit der Lust am Schaffen wird alles machbar »

Italiano :

Una mostra di dipinti e ceramiche di un artista appassionato di animali, ma non solo: « Con il desiderio di creare, tutto diventa possibile Con il desiderio di creare tutto diventa realizzabile »

Espanol :

Una exposición de pintura y cerámica de un artista apasionado por los animales, pero no sólo: « Con el deseo de crear, todo se vuelve posible Con el deseo de crear todo se vuelve realizable »

