Exposition peintures et céramiques rêveries d’artistes Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition peintures et céramiques rêveries d’artistes

Du 21/04 au 29/04/2026 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Vernissage le samedi 25 avril à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-21

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-21

L’Office de tourisme de La Ciotat accueille l’exposition de peintures et céramiques nommée Rêveries d’artistes, réunissant les univers de Chantal Buissart et RAKU (Pascale Auberger Casini)

Du 24 au 29 avril, l’Office de tourisme de La Ciotat présente Rêveries d’artistes, une exposition réunissant les créations de Chantal Buissart et RAKU (Pascale Auberger Casini)

Cette rencontre artistique invite le public à une déambulation poétique au cœur des couleurs, des formes et des émotions.



La couleur occupe ici une place essentielle, presque vitale. Présente dans la nature comme dans l’imaginaire humain, elle peut être pure ou nuancée, lumineuse ou profonde, vive ou délicatement passée. Les artistes ont choisi de la mettre au service de l’expression sensible de leurs perceptions du monde. Inspirées par les éléments naturels, elles explorent la richesse des tonalités qui habitent notre quotidien celles des paysages, de la lumière méditerranéenne et des souvenirs intimes que la couleur peut réveiller.



Les œuvres exposées témoignent d’un travail où la matière dialogue avec l’émotion. La peinture, par le geste, la transparence ou la vibration des pigments, laisse apparaître des univers empreints de douceur, de force ou de mystère. La céramique, quant à elle, donne à la couleur une autre dimension, celle du volume, du toucher et de la présence physique de l’objet artistique. Chaque pièce devient alors un fragment d’histoire, un espace de rêverie où l’imagination peut s’échapper.



Chantal BUISSART

Passionnée par la peinture, la couleur et le dessin, Chantal BUISSART passe des heures dans son atelier à explorer, tester et maîtriser différentes techniques artistiques, riches et variées en styles. À travers ses dernières créations, elle offre une palette de couleurs vives, véritables reflets de la vie, invitant à un voyage sensoriel et émotionnel. Sa pratique se déploie en plusieurs séries de peintures, chacune explorant une thématique qui lui est chère. Que ce soit la quiétude des paysages marins, elle s’attache à saisir les nuances délicates et les atmosphères singulières qui émanent de ses sujets. A travers son travail, elle aspire à captiver le regard de ceux qui contemplent ses œuvres, offrant ainsi une expérience esthétique empreinte de positivité et d’émerveillement.



RAKU (Pascale AUBERGER-CASINI)

Installée à La Ciotat, sa ville natale, Pascale AUBERGER-CASINI crée des pièces uniques en utilisant la technique traditionnelle japonaise du Raku. Infirmière de formation, elle découvre dans la terre un espace d’imaginaire, d’émotion et de liberté.



Son travail est empreint de poésie et de légèreté, chaque sculpture portant en elle une profonde connexion aux éléments. Grâce à une cuisson rapide et à l’utilisation d’oxydes métalliques, ses émaux révèlent des surfaces vibrantes et iridescentes, façonnées par le feu et la fumée.



Chaque pièce unique est une expression singulière, née de la rencontre entre la terre, le feu et l’eau — une véritable alchimie entre nature et âme. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

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English :

The La Ciotat Tourist Office is hosting an exhibition of paintings and ceramics entitled ‘Artists’ Reveries’, bringing together the artistic worlds of Chantal Buissart and RAKU (Pascale Auberger Casini)

L’événement Exposition peintures et céramiques rêveries d’artistes La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de La Ciotat