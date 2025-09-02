Exposition peintures et collages salle du réfectoire Carennac

salle du réfectoire Prieuré Carennac Lot

Début : 2025-09-02 14:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-02

Le groupe ACL Gramat propose une exposition pluridisciplinaire autour de peintures et collage.

salle du réfectoire Prieuré Carennac 46110 Lot Occitanie moulindemejat46@gmail.com

English :

The ACL Gramat group presents a multidisciplinary exhibition of paintings and collages.

German :

Die Gruppe ACL Gramat bietet eine multidisziplinäre Ausstellung rund um Malerei und Collagen.

Italiano :

Il gruppo ACL Gramat presenta una mostra multidisciplinare di dipinti e collage.

Espanol :

El grupo ACL Gramat presenta una exposición multidisciplinar de pinturas y collages.

