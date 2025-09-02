Exposition peintures et collages salle du réfectoire Carennac
Exposition peintures et collages salle du réfectoire Carennac mardi 2 septembre 2025.
Exposition peintures et collages
salle du réfectoire Prieuré Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 14:30:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-02
Le groupe ACL Gramat propose une exposition pluridisciplinaire autour de peintures et collage.
salle du réfectoire Prieuré Carennac 46110 Lot Occitanie moulindemejat46@gmail.com
English :
The ACL Gramat group presents a multidisciplinary exhibition of paintings and collages.
German :
Die Gruppe ACL Gramat bietet eine multidisziplinäre Ausstellung rund um Malerei und Collagen.
Italiano :
Il gruppo ACL Gramat presenta una mostra multidisciplinare di dipinti e collage.
Espanol :
El grupo ACL Gramat presenta una exposición multidisciplinar de pinturas y collages.
L’événement Exposition peintures et collages Carennac a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Vallée de la Dordogne