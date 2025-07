Exposition peintures et créations Moulin Peyre Mouriès

Exposition peintures et créations Moulin Peyre Mouriès dimanche 3 août 2025.

Exposition peintures et créations

Dimanche 3 août 2025 de 9h à 19h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-03

Retrouvez une exposition de peintures et créations artisanales au Moulin Peyre à Mouriès, dimanche 03 août de 9h à 19h !

Organisé par l’association Cré’Alpilles



À l’occasion du Marché Potier de Mouriès qui aura lieu dans le Parc du Moulin Peyre, profitez-en pour vous aventurer dans le Moulin !

Vous y retrouverez une exposition des œuvres et créations des membres de l’association Cré’Alpilles.



Entrée libre .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 52 72 67 annie.jover@wanadoo.fr

English :

Discover an exhibition of paintings and crafts at the Moulin Peyre in Mouriès on Sunday 03 August from 9am to 7pm!

German :

In der Moulin Peyre in Mouriès findet am Sonntag, den 03. August von 9 bis 19 Uhr eine Ausstellung von Gemälden und handwerklichen Kreationen statt!

Italiano :

Una mostra di pittura e artigianato al Moulin Peyre di Mouriès domenica 03 agosto dalle 9 alle 19!

Espanol :

Exposición de pintura y artesanía en el Moulin Peyre de Mouriès, el domingo 3 de agosto de 9.00 a 19.00 h

