Exposition peintures et dessins Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT Cormatin
mardi 4 août 2026 · Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT · Cormatin
Informations pratiques
Cormatin
Exposition peintures et dessins
Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT 6 Grande Rue Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-09-11 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Exposition de peintures et dessins par Anne et Max Lanci .
Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT 6 Grande Rue Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 71 49 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr
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English : Exposition peintures et dessins
L’événement Exposition peintures et dessins Cormatin a été mis à jour le 2026-07-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne