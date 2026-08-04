Exposition peintures et dessins Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT Cormatin

mardi 4 août 2026 · Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT · Cormatin

Informations pratiques

Cormatin

Exposition peintures et dessins

Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT 6 Grande Rue Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-09-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Exposition de peintures et dessins par Anne et Max Lanci .

Office de Tourisme Entre Saône et Grosne BIT 6 Grande Rue Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 71 49 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition peintures et dessins

L’événement Exposition peintures et dessins Cormatin a été mis à jour le 2026-07-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne