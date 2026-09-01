Exposition Peintures et Pastels Salle du Parc Barneville-Carteret

Informations pratiques

Barneville-Carteret

Exposition Peintures et Pastels

Salle du Parc Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-10-01 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de peintures et pastels de Pascal DABERE. .

Salle du Parc Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 7 80 32 86 18

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English : Exposition Peintures et Pastels

L’événement Exposition Peintures et Pastels Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin