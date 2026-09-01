AGENDA · Barneville-Carteret
Exposition Peintures et Pastels Salle du Parc Barneville-Carteret
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Parc · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Exposition Peintures et Pastels
Salle du Parc Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-10-01 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de peintures et pastels de Pascal DABERE. .
Salle du Parc Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 7 80 32 86 18
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English : Exposition Peintures et Pastels
L’événement Exposition Peintures et Pastels Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin
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