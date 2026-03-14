Exposition peintures et photographies La Movida Salle des Clercs Valence

Exposition peintures et photographies La Movida

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-21

Cette exposition vous invite à un voyage visuel au cœur de l’univers du flamenco. Entre peintures et photographies, les œuvres dévoilent la force des corps, l’intensité des regards et la richesse des couleurs, capturant l’émotion brute et le mouvement.

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Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes centreculturelhispanique@gmail.com

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English :

This exhibition invites you on a visual journey into the world of flamenco. Between paintings and photographs, the works reveal the strength of bodies, the intensity of gazes and the richness of colors, capturing raw emotion and movement.

L’événement Exposition peintures et photographies La Movida Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme