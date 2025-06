Exposition Peintures et Photos Entre Pierres et Ciel – Montmaur-en-Diois 30 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition Peintures et Photos Entre Pierres et Ciel Le Vieux Village Montmaur-en-Diois Drôme

Début : 2025-06-30

fin : 2025-09-30

2025-06-30

Exposition permanente en plein air, Entre pierres et ciel . Vous pourrez admirer les photos de Denis Mauplot et les peintures de Christian Flohic en flânant sur le site du vieux village de Montmaur.

Le Vieux Village

Montmaur-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 69 49 68 amis26150@gmail.com

English : Outdoor Painting and Photographic Exhibition ‘Entre Pierres et Ciel’

Permanent outdoor exhibition, « Between stones and sky ». You can admire Denis Mauplot’s photos and Christian Flohic’s paintings while strolling through the old village of Montmaur.

German :

Dauerausstellung im Freien, « Entre pierres et ciel » (Zwischen Steinen und Himmel). Sie können die Fotos von Denis Mauplot und die Gemälde von Christian Flohic bewundern, während Sie über das Gelände des alten Dorfes Montmaur schlendern.

Italiano :

Mostra permanente all’aperto, « Tra pietre e cielo ». Potrete ammirare le foto di Denis Mauplot e i dipinti di Christian Flohic passeggiando nell’antico villaggio di Montmaur.

Espanol :

Exposición permanente al aire libre, « Entre las piedras y el cielo ». Podrá admirar las fotos de Denis Mauplot y las pinturas de Christian Flohic mientras pasea por el antiguo pueblo de Montmaur.

