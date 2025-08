Exposition « Peintures et Portraits en aquarelle » Centre Culturel Sainte-Anne Boulbon

Exposition « Peintures et Portraits en aquarelle » Centre Culturel Sainte-Anne Boulbon lundi 4 août 2025.

Exposition « Peintures et Portraits en aquarelle »

Du lundi 4 au dimanche 10 août 2025 de 16h à 20h.

Vernissage le mardi 5 août à 19h. Centre Culturel Sainte-Anne 11, Impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-04

Découvrez les aquarelles délicates de Cathy Saunié, portraits et scènes empreints de lumière et d’émotion en dialogue avec les vitraux de Thierry Lion, éclats de verre colorés et vibrants. Une rencontre entre transparence, matière et sensibilité.

Une exposition à ne pas manquer, pour les amateurs d’art comme pour les curieux en quête de beauté. .

Centre Culturel Sainte-Anne 11, Impasse Jollion Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Discover Cathy Saunié’s delicate watercolors, portraits and scenes imbued with light and emotion, in dialogue with Thierry Lion’s vibrant, colorful stained glass. An encounter between transparency, material and sensitivity.

German :

Entdecken Sie die zarten Aquarelle von Cathy Saunié, Porträts und Szenen voller Licht und Emotionen im Dialog mit den Glasfenstern von Thierry Lion, bunten und vibrierenden Glassplittern. Eine Begegnung zwischen Transparenz, Materie und Sensibilität.

Italiano :

Scoprite i delicati acquerelli di Cathy Saunié, ritratti e scene intrise di luce ed emozione, in dialogo con le vetrate di Thierry Lion, esplosioni di colori vibranti. Un incontro tra trasparenza, materia e sensibilità.

Espanol :

Descubra las delicadas acuarelas de Cathy Saunié, retratos y escenas impregnadas de luz y emoción, en diálogo con las vidrieras de Thierry Lion, estallidos de colores vibrantes. Un encuentro entre transparencia, materia y sensibilidad.

L’événement Exposition « Peintures et Portraits en aquarelle » Boulbon a été mis à jour le 2025-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)