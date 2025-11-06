EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux
EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux jeudi 6 novembre 2025.
EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025
SCORBE-CLAIRVAUX Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11
**L’Association La Palette Clairvaloise ** propose une **Exposition de Peintures et Sculptures du 6 au 11 novembre 2025 de 14 h à 18 heures** Entrée gratuite Salle de l’Ancienne Conserverie à Scorbé-Clairvaux .
SCORBE-CLAIRVAUX Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine lydielouis86@gmail.com
English : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025
German : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025
Italiano :
Espanol : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025
L’événement EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne