Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux jeudi 6 novembre 2025.

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025

SCORBE-CLAIRVAUX Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

**L’Association La Palette Clairvaloise ** propose une **Exposition de Peintures et Sculptures du 6 au 11 novembre 2025 de 14 h à 18 heures** Entrée gratuite Salle de l’Ancienne Conserverie à Scorbé-Clairvaux   .

SCORBE-CLAIRVAUX Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine   lydielouis86@gmail.com

English : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025

German : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025

Italiano :

Espanol : EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025

L’événement EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 2025 Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne