Exposition Peintures et Sculptures à Foucarmont Salle Lucien Boudin Foucarmont vendredi 24 octobre 2025.
Salle Lucien Boudin Place des Cateliers Foucarmont Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 14:30:00
fin : 2025-10-27 18:30:00
2025-10-24
L’exposition d’art est de retour !
L’association » Culture et loisirs » de Foucarmont vous donne rendez-vous à la salle Lucien Boudin (Place des Cateliers) dès le vendredi 24 octobre dans la soirée pour un vernissage en musique de son exposition.
Ouvert à tous de 10h00-12h00 et de 14h30 à 18h30
Renseignements jacques.mauger636@orange.fr Infos : 06 33 91 15 82 / 02 35 93 77 47 .
Salle Lucien Boudin Place des Cateliers Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 77 47 jacques.mauger636@orange.fr
