Exposition Peintures et Sculptures à Foucarmont Salle Lucien Boudin Foucarmont

Exposition Peintures et Sculptures à Foucarmont

Salle Lucien Boudin Place des Cateliers Foucarmont Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-27 18:30:00

L’exposition d’art est de retour !

L’association » Culture et loisirs » de Foucarmont vous donne rendez-vous à la salle Lucien Boudin (Place des Cateliers) dès le vendredi 24 octobre dans la soirée pour un vernissage en musique de son exposition.

Ouvert à tous de 10h00-12h00 et de 14h30 à 18h30

Renseignements jacques.mauger636@orange.fr Infos : 06 33 91 15 82 / 02 35 93 77 47 .

Salle Lucien Boudin Place des Cateliers Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 77 47 jacques.mauger636@orange.fr

