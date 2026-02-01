Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor

11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

L’Essor expose Peintures et Sculptures à la Chapelle des Elus du 26 février au 29 mars.

– du 26 février au 8 mars Françoise Bienaymé, François Colas et Jean Lenoble

– du 9 mars au 15 mars Jean Lenoble, Claude Michelli et Mouge

– du 16 au 22 mars Bol, Olga Guyot, Annie Hugo

– du 23 au 29 mars Beyo, Bol, Nicole Lamaille .

11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor

L’événement Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor Dijon a été mis à jour le 2026-02-09 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès