Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor Dijon

Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor
11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-02-26
L’Essor expose Peintures et Sculptures à la Chapelle des Elus du 26 février au 29 mars.
– du 26 février au 8 mars Françoise Bienaymé, François Colas et Jean Lenoble
– du 9 mars au 15 mars Jean Lenoble, Claude Michelli et Mouge
– du 16 au 22 mars Bol, Olga Guyot, Annie Hugo
– du 23 au 29 mars Beyo, Bol, Nicole Lamaille .
11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Exposition Peintures et Sculptures de l’Essor
