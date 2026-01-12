Exposition Peintures et sculptures de Maria Soudeix Médiathèque Le Moulin aux Livres Brives-Charensac

Exposition Peintures et sculptures de Maria Soudeix

Début : Vendredi 2026-01-20

fin : 2026-02-27

2026-01-20

Exposition de peintures et sculptures de Maria Soudéix, entre formes humaines et jeux de couleurs. À découvrir du 20 janvier au 27 février à la médiathèque Le Moulin aux Livres , aux horaires d’ouverture.

Médiathèque Le Moulin aux Livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40

English :

An exhibition of paintings and sculptures by Maria Soudéix, featuring human forms and color schemes. On view from January 20 to February 27 at the Le Moulin aux Livres media library, during opening hours.

