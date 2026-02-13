Exposition peintures et sculptures des ABJ, Salle d’exposition – Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Exposition peintures et sculptures des ABJ, Salle d’exposition – Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles lundi 23 mars 2026.
Exposition peintures et sculptures des ABJ 23 – 28 mars Salle d’exposition – Carré des Jalles Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T14:00:00+01:00 – 2026-03-23T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00
L’exposition se tiendra du lundi 23 au samedi 28 mars 2026 dans la salle d’exposition du Carré des Jalles à Saint Médard en Jalles.
Horaires : lundi à vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 18h.
Salle d’exposition – Carré des Jalles Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « abjalles33@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 78 98 41 »}]
Les adhérents de l’association des Artistes des bords de Jalles vous présenteront leurs créations peintures et sculptures lors de leur première exposition annuelle.