Une exposition proposée par Nathalie Magniet (artiste plasticienne française) avec la présentation de l’artiste sénégalais Ndioba Line (artiste peintre sculpteur issu de la culture urbaine Hip-Hop du Sénégal).

Les œuvres des artistes permanent.es, Sonia Jacqueline Amandine Baurens Azelkan et Elise Baurens seront aussi visibles dans l’antre de l’hydre.

Vernissage le vendredi 3 octobre à partir de 18h30. .

L’Hydre 5 Rue Bartayrès Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 58 59 lhydre47@gmail.com

English : Exposition peintures et sculptures « Identités plurielles »

An exhibition proposed by Nathalie Magniet (French visual artist) with the presentation of Senegalese artist Ndioba Line (painter and sculptor from Senegal?s urban hip-hop culture).

German : Exposition peintures et sculptures « Identités plurielles »

Eine von Nathalie Magniet (französische bildende Künstlerin) vorgeschlagene Ausstellung mit der Präsentation des senegalesischen Künstlers Ndioba Line (Maler und Bildhauer aus der urbanen Hip-Hop-Kultur des Senegal).

Italiano :

Una mostra curata da Nathalie Magniet (artista visiva francese) con una presentazione dell’artista senegalese Ndioba Line (pittore e scultore della cultura hip-hop urbana del Senegal).

Espanol : Exposition peintures et sculptures « Identités plurielles »

Una exposición comisariada por Nathalie Magniet (artista visual francesa) con una presentación del artista senegalés Ndioba Line (pintor y escultor de la cultura urbana hip-hop de Senegal).

