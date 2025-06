Exposition peintures et sculptures Rue du Prieuré Marast 28 juin 2025 14:00

Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-06-28

Après le succès de la première exposition peinture et sculpture, celle-ci revient au Prieuré de Marast du 28 juin au 6 juillet de 14h00 à 19h00.

Les œuvres d’artistes hongrois, belges, suisses…mais aussi des artistes venant de différentes régions de France seront présents. Plus de 15 peintres et sculpteurs présenteront au public leurs œuvres.

Organisation Association amis du prieuré en partenariat avec l’association Artistik Move Europe

Entrée libre. .

Rue du Prieuré Prieuré

Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

