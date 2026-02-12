Exposition peintures et sculptures Chapelle des Annonciades Pontarlier

Exposition peintures et sculptures

Chapelle des Annonciades 67 rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-11

Exposition de l’Association des peintres et sculpteurs du Haut-Doubs.

Entrée libre. .

Chapelle des Annonciades 67 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 79 16 30 chantalpichon5@orange.fr

