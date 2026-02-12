Exposition peintures et sculptures Chapelle des Annonciades Pontarlier
Exposition peintures et sculptures Chapelle des Annonciades Pontarlier samedi 11 avril 2026.
Exposition peintures et sculptures
Chapelle des Annonciades 67 rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-11
Exposition de l’Association des peintres et sculpteurs du Haut-Doubs.
Entrée libre. .
Chapelle des Annonciades 67 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 79 16 30 chantalpichon5@orange.fr
English : Exposition peintures et sculptures
