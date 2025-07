Exposition peintures et sculptures Ardevon Pontorson

Exposition peintures et sculptures Ardevon Pontorson lundi 21 juillet 2025.

Exposition peintures et sculptures

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Quelques artistes indépendants, peintres et sculpteurs, se retrouvent pour exposer au Prieuré du Mont-Saint-Michel. Leurs œuvres sont le reflet de leurs parcours artistiques variés et offrent un large panel de techniques artistiques (huile, acrylique, aquarelle, techniques mixtes, résine, collages, sculpture métal, sculpture sur pierre ou collage sur bois, etc…). Les visiteurs pourront plonger dans la diversité de ces univers aux sensibilités très différentes tout en découvrant ou redécouvrant la beauté du Prieuré.

Les exposants sont Virginie VEZIE, Sylviane BAILLY, Philippe LEGRAND, Guylène DELISLE, Annick GUERIN FOLLEN, Marco LOUPY, Claude HARTMANN, Mireille SCHMITZ et Dominique DRILLON.

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 61 14 23 39 fondationmsm@gmail.com

English : Exposition peintures et sculptures

A number of independent artists, painters and sculptors come together to exhibit at the Prieuré du Mont-Saint-Michel. Their works reflect their varied artistic backgrounds and offer a wide range of artistic techniques (oil, acrylic, watercolor, mixed media, resin, collage, metal sculpture, stone sculpture or wood collage, etc.). Visitors will be able to immerse themselves in the diversity of these worlds with their very different sensibilities, while discovering or rediscovering the beauty of the Priory.

The exhibitors are Virginie VEZIE, Sylviane BAILLY, Philippe LEGRAND, Guylène DELISLE, Annick GUERIN FOLLEN, Marco LOUPY, Claude HARTMANN, Mireille SCHMITZ and Dominique DRILLON.

German :

Einige freischaffende Künstler, Maler und Bildhauer, stellen ihre Werke im Priorat von Mont-Saint-Michel aus. Ihre Werke spiegeln ihre unterschiedlichen künstlerischen Werdegänge wider und bieten ein breites Spektrum an künstlerischen Techniken (Öl, Acryl, Aquarell, Mischtechniken, Kunstharz, Collagen, Metallskulpturen, Steinskulpturen, Holzcollagen usw.). Die Besucher können in die Vielfalt dieser Welten mit ihren unterschiedlichen Sensibilitäten eintauchen und dabei die Schönheit des Priorats entdecken oder wiederentdecken.

Die Aussteller sind: Virginie VEZIE, Sylviane BAILLY, Philippe LEGRAND, Guylène DELISLE, Annick GUERIN FOLLEN, Marco LOUPY, Claude HARTMANN, Mireille SCHMITZ und Dominique DRILLON.

Italiano :

Alcuni artisti indipendenti, pittori e scultori, si riuniscono per esporre al Priorato di Mont-Saint-Michel. Le loro opere riflettono i loro diversi background artistici e offrono un’ampia gamma di tecniche artistiche (olio, acrilico, acquerello, tecnica mista, resina, collage, scultura in metallo, scultura in pietra o collage in legno, ecc.) I visitatori potranno immergersi nella diversità di questi mondi molto diversi, scoprendo o riscoprendo la bellezza del Priorato.

Gli espositori sono Virginie VEZIE, Sylviane BAILLY, Philippe LEGRAND, Guylène DELISLE, Annick GUERIN FOLLEN, Marco LOUPY, Claude HARTMANN, Mireille SCHMITZ e Dominique DRILLON.

Espanol :

Varios artistas, pintores y escultores independientes se reúnen para exponer en el Priorato del Mont-Saint-Michel. Sus obras reflejan su variada formación artística y ofrecen un amplio abanico de técnicas artísticas (óleo, acrílico, acuarela, técnica mixta, resina, collage, escultura en metal, escultura en piedra o collage en madera, etc.). Los visitantes podrán sumergirse en la diversidad de estos mundos tan diferentes, al tiempo que descubren o redescubren la belleza del Priorato.

Los expositores son Virginie VEZIE, Sylviane BAILLY, Philippe LEGRAND, Guylène DELISLE, Annick GUERIN FOLLEN, Marco LOUPY, Claude HARTMANN, Mireille SCHMITZ y Dominique DRILLON.

