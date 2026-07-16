Exposition « peintures » et visite des jardins du Château du Terreau, Château du Terreau – 71220 VEROSVRES, Verosvres
samedi 19 septembre 2026 · Château du Terreau - 71220 VEROSVRES · Verosvres
Informations pratiques
Exposition « peintures » et visite des jardins du Château du Terreau 19 et 20 septembre Château du Terreau – 71220 VEROSVRES Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez assister à l’exposition « Peintures » et parcourez les jardins du Château du Terreau pour une balade instructive et apaisante.
Château du Terreau – 71220 VEROSVRES 99 route de Chevannes- 71220 VEROSVRES Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Château XVIIIème siècle
Exposition « Peintures » et visite des jardins du Château du Terreau
©Laure SYLVESTRE
À voir aussi à Verosvres (Saône-et-Loire)
- Balade Nocturne Verosvres 28 juillet 2026