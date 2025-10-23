Exposition Peintures et Vitraux Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet
Exposition Peintures et Vitraux
Du 23/10 au 29/10/2025 tous les jours de 10h à 18h.
Vernissage le 25 octobre à 11h00. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-23
Exposition Peintures et Vitraux d’Emmanuelle Gillard et Benjamin Ferrero
Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36
English :
Paintings and stained glass exhibition by Emmanuelle Gillard and Benjamin Ferrero
German :
Ausstellung Gemälde und Glasmalerei von Emmanuelle Gillard und Benjamin Ferrero
Italiano :
Dipinti e vetrate di Emmanuelle Gillard e Benjamin Ferrero
Espanol :
Pinturas y vidrieras de Emmanuelle Gillard y Benjamin Ferrero
