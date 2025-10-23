Exposition Peintures et Vitraux Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet

Exposition Peintures et Vitraux Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet jeudi 23 octobre 2025.

Exposition Peintures et Vitraux

Du 23/10 au 29/10/2025 tous les jours de 10h à 18h.

Vernissage le 25 octobre à 11h00. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Exposition Peintures et Vitraux d’Emmanuelle Gillard et Benjamin Ferrero

.

Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

Paintings and stained glass exhibition by Emmanuelle Gillard and Benjamin Ferrero

German :

Ausstellung Gemälde und Glasmalerei von Emmanuelle Gillard und Benjamin Ferrero

Italiano :

Dipinti e vetrate di Emmanuelle Gillard e Benjamin Ferrero

Espanol :

Pinturas y vidrieras de Emmanuelle Gillard y Benjamin Ferrero

L’événement Exposition Peintures et Vitraux Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet