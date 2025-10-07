EXPOSITION PEINTURES GLAZ Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

EXPOSITION PEINTURES GLAZ

Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-31

2025-10-07

Véronique Bodin expose ses peintures sous le titre « Glaz, couleurs de la mer »

Dans le cadre de la 36ᵉ édition du festival Les Celtomania en Loire-Atlantique,

Artiste peintre autodidacte, Véronique Bodin, vit à Château-Thébaud au cœur du vignoble nantais et travaille dans son atelier la Huppette du Bois Joli. Véronique peint dans un style figuratif, utilisant le plus souvent le pastel sec ou l’huile. Elle aime s’imprégner de la nature, de sa palette infinie de couleurs, de ses odeurs, de ses bruits et de ses silences en se promenant dans la campagne. Ce sont ces émotions qu’elle cherche à exprimer dans ses tableaux pour les offrir au regard de celui qui voudra bien les regarder. Ainsi, les paysages bretons inspirent sa peinture « ils apaisent et rappellent que nous sommes petits dans l’univers » .

English :

Véronique Bodin exhibits her paintings under the title « Glaz, couleurs de la mer » (« Glaz, colors of the sea »)

German :

Véronique Bodin stellt ihre Bilder unter dem Titel « Glaz, couleurs de la mer » aus

Italiano :

Véronique Bodin espone i suoi dipinti con il titolo « Glaz, couleurs de la mer » (Glaz, colori del mare)

Espanol :

Véronique Bodin expone sus cuadros bajo el título « Glaz, couleurs de la mer » (Glaz, colores del mar)

