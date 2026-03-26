Exposition Peintures Hélène Carron Atelier-Galerie Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National
Exposition Peintures Hélène Carron Atelier-Galerie Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National vendredi 3 avril 2026.
Exposition Peintures Hélène Carron
Atelier-Galerie Hélène Carron 28 Rue du Commerce Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Exposition Peintures Hélène Carron acrylique, cendres, pigments naturels, huile de lin, finition vernis mat. .
Atelier-Galerie Hélène Carron 28 Rue du Commerce Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 12 56 helene.carron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Peintures Hélène Carron
L’événement Exposition Peintures Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
Prochains événements à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire)
- Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National — 26 mars 2026
- Conférence Souvenirs d’une expédition polaire à travers les fjords du Svalbard Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National — 28 mars 2026
- Jazz manouche …swing folie Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National — 28 mars 2026
- Brocante Bourse collections Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National — 29 mars 2026
- Brocante et collectionneurs Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National — 29 mars 2026