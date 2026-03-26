Exposition Peintures Hélène Carron Atelier-Galerie Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National

Exposition Peintures Hélène Carron Atelier-Galerie Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National vendredi 3 avril 2026.

Exposition Peintures Hélène Carron

Atelier-Galerie Hélène Carron 28 Rue du Commerce Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Exposition Peintures Hélène Carron acrylique, cendres, pigments naturels, huile de lin, finition vernis mat.   .

Atelier-Galerie Hélène Carron 28 Rue du Commerce Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 12 56  helene.carron@gmail.com

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English : Exposition Peintures Hélène Carron

L’événement Exposition Peintures Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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