Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry Route d’Uzès Pouzilhac
Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry Route d’Uzès Pouzilhac samedi 4 avril 2026.
Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry
Route d’Uzès Domaine de Panéry Ceysson & Bénétière Pouzilhac Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Avec Suite Panéry , Jérémy Liron donne à voir des fragments du Domaine Panéry, peints à l’huile sur toile. Ces morceaux de paysage composent une déambulation sensible de formes, de gestes et de couleurs.
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Route d’Uzès Domaine de Panéry Ceysson & Bénétière Pouzilhac 30210 Gard Occitanie +33 7 86 94 64 47 ambre@ceysson.com
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English : Painting exhibition Jérémy LIRON Suite Panéry
With Suite Panéry , Jérémy Liron presents fragments of the Domaine Panéry, painted in oil on canvas. These pieces of landscape compose a sensitive wandering of forms, gestures and colors.
L’événement Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry Pouzilhac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard