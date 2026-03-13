Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry Route d’Uzès Pouzilhac

Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry

Route d’Uzès Domaine de Panéry Ceysson & Bénétière Pouzilhac Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Avec Suite Panéry , Jérémy Liron donne à voir des fragments du Domaine Panéry, peints à l’huile sur toile. Ces morceaux de paysage composent une déambulation sensible de formes, de gestes et de couleurs.

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Route d’Uzès Domaine de Panéry Ceysson & Bénétière Pouzilhac 30210 Gard Occitanie +33 7 86 94 64 47 ambre@ceysson.com

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English : Painting exhibition Jérémy LIRON Suite Panéry

With Suite Panéry , Jérémy Liron presents fragments of the Domaine Panéry, painted in oil on canvas. These pieces of landscape compose a sensitive wandering of forms, gestures and colors.

L’événement Exposition peintures Jérémy LIRON Suite Panéry Pouzilhac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard