Exposition peintures – Longué-Jumelles, 31 mai 2025

Maine-et-Loire

Exposition peintures Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-05-31 au 2025-06-15

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-05-31

Venez découvrir l’exposition à travers l’univers unique de David ASH.

David ASH, artiste plasticien, est connu pour ses œuvres fascinantes mêlant textures, couleurs et lumière.

Son travail explore les liens entre l’homme et la nature à travers des compositions à la fois poétiques et puissantes.

PRECISIONS HORAIRES

Du 31/05 au 15/06/2025

Ouverture tous les jours de 15h à 18h30. .

Avenue du Moulin

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

English :

Come and discover the exhibition through the unique world of David ASH.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung durch die einzigartige Welt von David ASH.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra attraverso il mondo unico di David ASH.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición a través del mundo único de David ASH.

