Exposition Peintures Martizay

4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Début : Mardi 2026-01-26
fin : 2026-02-21
Exposition réalisée par Huguette Reuillon et Annick Venault.
Une trantaine de tableaux acryliques et huiles seront exposés. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
