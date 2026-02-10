Exposition Peintures Martizay
Exposition Peintures Martizay mercredi 1 avril 2026.
Exposition Peintures
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-01
Exposition réalisée par Chantal Maillet habitante de Martizay, peintre amateur.
Une trentaine de tableaux seront exposés (acryliques) sur différents thèmes animaux, nature morte, paysages, humoristique…. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
Exhibition by amateur painter Chantal Maillet, a resident of Martizay.
