Exposition Peintures

4 bis rue de la Poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-01

Exposition réalisée par Chantal Maillet habitante de Martizay, peintre amateur.

Une trentaine de tableaux seront exposés (acryliques) sur différents thèmes animaux, nature morte, paysages, humoristique…. .

4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition by amateur painter Chantal Maillet, a resident of Martizay.

L’événement Exposition Peintures Martizay a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne