Exposition Peintures Nathalie Magrou Place de l’Hôtel de ville Arudy vendredi 26 décembre 2025.

Place de l'Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-12-26 16:00:00 - 17:45:00

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 17:45:00

Date(s) :

2025-12-26

Ces différentes peintures sont des impressions de montagne peintes à l’acrylique sur toile et à l’aquarelle sur papier. L’humidité de la brume qui monte, le vide au bord de la falaise, l’éblouissement sur la neige, le vent dans les prairies, les forêts floues qui s’estompent dans le lointain. Ce ne sont pas les paysages grandioses qui intéressent Nathalie Magrou, mais les sensations que la montagne lui procure, se sentir à l’intérieur plutôt qu’un·e spectateur·rice à distance. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

