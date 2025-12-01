Exposition peintures par Régine Lemoine Lignières

Exposition peintures par Régine Lemoine

Découvrez les oeuvres saisissantes de Régine Lemoine, des toiles habitées par l’influence profonde de Soutine, son peintre préféré. En prenant le temps de les contempler, ses toiles se dévoilent peu à peu, nous faisant basculer vers un univers singulier, dérangeant… et résolument différent.

Ses portraits atypiques chargés de couleurs audacieuses et d’imaginaire troublant naissent sous l’impulsion de couteaux, de brosses ou même de ses doigts. Elle façonne des figures puissantes où se croisent rêves, doutes et émotions profondes. .

Discover the striking works of Régine Lemoine, canvases inhabited by the profound influence of Soutine, her favorite painter. By taking the time to contemplate them, her canvases gradually reveal themselves, taking us into a singular, disturbing? and resolutely different universe.

