Exposition Peintures »Peindre l’Art du Temps » La Maison des Voyageurs Saint Benoît du sault indre Saint-Benoît-du-Sault 10 – 24 août

Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art vous donnent rendez-vous à Saint-Benoît-du-Sault du 11 au 24 août, pour vous présenter leurs nouvelles créations originales colorées 2025.

Pour le 5ème été consécutif, Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art vous donnent rendez-vous à la Maison des Voyageurs de Saint-Benoît-du-Sault, du 11 au 24 août, pour vous présenter leurs nouvelles créations originales colorées 2025.

Trchniques mixtes

Créations sur place, les artistes vous accueillent tous les jours de 11hà 19h. Vernissage le mercredi 13 août à partir de 19h.

Entrée libre

La Maison des Voyageurs Saint Benoît du sault indre rue emile guinnepain 36310 Saint Benoît du Sault Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre